POL-DEL: Autobahnpolizei Alhorn: Erheblich alkoholisierter Lkw-Fahrer auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 11. Januar 2023, haben Beamte der Polizei Nordenham an zwei Standorten in der Stadt Fahrradkontrollen durchgeführt. In der Zeit von 06:30- 08:30 Uhr konnten an Standorten in der Walther-Rathenau-Straße und Martin-Pauls-Straße insgesamt 48 Verstöße von Fahrradfahrern festgestellt werden. Die unzureichende Beleuchtung sowie das Befahren der falschen Radwegseite wurde am häufigsten ...

