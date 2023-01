POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter haben in Wardenburg einen Pkw beschädigt und Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die geschädigte Frau hat ihr Cabrio am Dienstag, 10. Januar 2023, um 20:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Oldenburger Straße auf Höhe der Litteler Straße abgestellt. Als sie am Mittwoch, 11. Januar 2023, um 08:30 Uhr, ...

