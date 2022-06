Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Auto touchiert Radfahrerin in Adelbylund und flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Eine 20-jährige Radfahrerin befuhr am Samstagmorgen (18.06.22), gegen 08.55 Uhr, den Sandweg in Adelbylund aus Richtung Adelbyer Kirchenweg kommend in Richtung Uni. Sie überquerte die Straße Adelbylund und wurde dabei von einem vorbeifahrenden Pkw am Hinterreifen touchiert. Die junge Frau stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Eine Passantin, die sich auf dem Fußweg befunden hatte, eilte ihr zur Hilfe. Danach begab sich die 20-Jährige zur Uni und informierte erst dort die Polizei. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet die Helferin und mögliche weitere Zeugen dieses Unfalls oder Hinweisgeber zum Verursacher/zur Verursacherin um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell