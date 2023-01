Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag (16.01.2023) auf der Kreuzung Am Neckartor ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist und die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben. Ein 33 Jahre alter Autofahrer war mit seinem blauen VW Polo in der Cannstatter Straße Richtung Willy-Brandt-Straße unterwegs. Auf der Kreuzung Am Neckartor stieß er mit dem weißen Audi A6 eines 33-Jährigen zusammen, der aus der Neckarstraße nach links in Richtung Willy-Brandt-Straße abbog. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

