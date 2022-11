Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Einbruchsversuch in Reihenhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17.11.2022) zwischen 13:00 und 19:00 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich in ein Reihenhaus in der Seafordkehre einzudringen.

Eine Nachbarin hatte zwischen 17:00 und 17:30 Uhr Geräusch aus dem Bereich des Tatortes gehört, allerdings niemanden gesehen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte bzw. der näheren Umgebung unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

