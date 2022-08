Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mädchen setzen Pappe in Brand - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (23.08.), gegen 00:10 Uhr, hatten Zeugen einen Brand vor zwei Altpapiercontainern an der Euskirchener Straße bemerkt. Als sich ein Zeuge näherte, konnte er zwei Mädchen dabei beobachten, wie sie Pappe auf das Feuer legten und anschließend in Richtung Blankenheimer Straße flüchteten.

Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. An den Metallcontainern waren in Folge der Hitze deutliche Brandspuren sichtbar.

Die Mädchen werden als circa 15 bis 16 Jahre alt und etwa 150 Zentimeter groß beschrieben. Sie sollen schwarze Haare haben und mit dunklen Pullovern bekleidet gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell