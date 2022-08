Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Neuss (ots)

Zunächst kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (20.08.), gegen 02:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall am Berghäuschensweg. Eine 21 Jahre alte Frau aus Neuss war beim Abbiegen in die Norfer Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein Verkehrszeichen angefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Nur etwa 30 Minuten später kam es dann an der Düsseldorfer Straße erneut zu einem Unfall, bei dem Alkohol und Drogen eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben dürften. Ein 26 Jahre alter Mann aus Köln war in Höhe der Heerdter Buschstraße mit seinem Wagen ins Gleisbett geraten. Ob dabei Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Der Mann gab an, auf seinem Mobiltelefon den Weg zu einem Hotel gesucht zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 2 Promille, zudem ergaben sich auch bei ihm Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. In seinem Wagen wurden zudem Kokain, Haschisch und Marihuana sowie ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen haben das Verkehrskommissariat in Neuss und das Kriminalkommissariat 12 übernommen.

Die Fahrerin und der Fahrer müssen sich in Strafverfahren verantworten, an deren Ende ihnen neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe auch der Verlust des Führerscheins droht. Darüber hinaus müssen sie damit rechnen, von ihrer Fahrzeugversicherung in Regress genommen zu werden und für Schäden selbst aufkommen zu müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell