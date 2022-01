Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte drangen zwischen dem 16.01.2022, gegen 21.30 Uhr und dem 17.01.2022, gegen 12.15 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf dem Mittelfeld" ein. Dort wurde ein Mountainbike der Marke Trek in schwarz, weiß, grün mit einem Wert von über 1.000 Euro entwendet. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0013414/2022) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell