Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots)

Heute Morgen wurde der Polizei in Gotha eine Sachbeschädigung von einem Bestattungsinstitut in der Langensalzaer Straße gemeldet. Offenbar traten unbekannte Täter gegen einen in einem Garten ausgestellten Grabstein, dieser kippte in der Folge um und beschädigte dabei zwei weitere Grabsteine. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 14. Januar, 16.00 Uhr und dem 17. Januar 07.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0012857/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell