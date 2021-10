Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 09.10.2021

Bereich Offenbach

1. Zwei Katzen sterben bei Wohnungsbrand - Dietzenbach

Am Samstag, gegen 03.30 Uhr, wurden Anwohner in der Offenbacher Straße im Bereich der 20er Hausnummern auf einen Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufmerksam. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es im Bereich der Küche, wodurch die komplette Wohnung verraucht wurde. Die eingesetzte Feuerwehr konnte zwar das Feuer rasch löschen, zwei in der Wohnung befindliche Katzen waren jedoch nicht mehr zu retten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

1. Motorradfahrer schwer verletzt - Burgjoß

Am Freitagnachmittag, um 16.20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 2303 zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Niedersachsen, der mit zwei weiteren Bikern unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Frankfurt geflogen werden musste. Die Straße zwischen Burgjoß und Aura musste kurzfristig gesperrt werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

2. Täter bei Wohnungseinbruch überrascht - Hanau-Wolfgang

Als die Berechtigten am Samstagabend, um 21.30 Uhr, die Haustür eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Fröbel-Straße im Bereich der 10er Hausnummern aufschlossen, hörten sie aus dem Inneren des Hauses einen lauten Knall. Ursächlich waren wohl Einbrecher, die sich zuvor über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus verschafft hatten. Diese waren gerade dabei, die Räumlichkeiten nach möglichen Wertgegenständen zu durchsuchen, als sie gestört wurden und deshalb fluchtartig das Haus, jedoch ohne Beute, über die Terrassentür verließen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 09.10.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

