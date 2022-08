Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dieb stiehlt Drogerieartikel aus unverschlossenem Auto

Jüchen (ots)

Am späten Sonntag (21.08.), kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei zum Hallenbad an der Stadionstraße gerufen. Ein 20 Jahre alter Autobesitzer aus Jüchen hatte einen Unbekannten in seinem unverschlossenen Wagen bemerkt. Der 36 Jahre alte Mann aus Mönchengladbach hatte Drogerieartikel aus dem Handschuhfach des Autos in seinen Rucksack gepackt. Die Sachen hatte er nach Aufforderung des Besitzers noch vor dem Eintreffen der Beamten wieder zurückgegeben. Da sich bei einer Durchsuchung des Mönchengladbachers keine Hinweise auf weitere Straftaten ergaben, wurde er nach Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell