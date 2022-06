Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs

Laumersheim (ots)

Am Samstag, 25.06.2022 gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 16-jährigen Fahrer eines E-Scooter in Laumersheim. Für den E-Scooter lag die erforderliche Versicherung nicht vor, weshalb dem Jugendlichen die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde. Die Eltern des Verantwortlichen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

