POL-ESW: Pressemeldung vom 05.05.23

Gegen Verkehrsschild gefahren

Am gestrigen Donnerstag, um 20:15 Uhr, fuhr eine 65-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw von der Brückenstraße in Eschwege in Richtung "Schloßplatzkreuzung". Dabei kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Verkehrsinsel, wo das Verkehrsschild umgefahren und beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1600 Euro.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Heute früh, um 05.40 Uhr, wurde ein 37-Jähriger aus Großbartloff in der Sudetenlandstraße in Eschwege mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Die Polizei stellte dabei fest, dass er unter Alkoholeinfluss unterwegs war, was ein Test mit ca. 0,9 Promille bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme; ein Verfahren wurde eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Pkw

In der vergangenen Nacht wurde in der Gemarkung von Großalmerode, "Gut Giesenhagen" ein Ford Ranger mit dem amtlichen Kennzeichen "WIZ-D 149" entwendet. Die Tat wurde heute Morgen, um 07:00 Uhr, festgestellt. Nach den bisherigen Ermittlungen betraten der oder die Täter unbemerkt das Wohnhaus und entwendeten dort die zwei Originalschlüssel für den Pkw. Bevor man das Fahrzeug entwendete, wurde noch der Anhänger abgekoppelt. Der Ford Ranger ist von metallicgrüner Farbe mit silbernen Hardtop. Er hat noch einen Zeitwert von ca. 3000 EUR. Im Fahrzeug befand sich neben einer Brieftasche mit Dokumenten auch noch ein hochwertiges Lasergerät "Laserliner Rotationslaser Quadrum" im Wert von ca. 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon-Nummer: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Gestern Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, parkte eine 83-Jährige aus Witzenhausen ihren Pkw in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen auf einem Anwohnerparkplatz ein. Dabei streifte sie einen dort geparkten VW Polo. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

