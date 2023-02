POL-KN: (Welschingen, Lkr. Konstanz) Gegen Laternenmast gefahren und geflüchtet (03./06.02.2023)

Dunningen (ots) - Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Samstag gegen 13 Uhr auf der Seedorfer Straße. Eine 42-jährige Fahrerin eines VW war auf der Seedorfer Straße unterwegs. Als ein vor der Frau fahrender 78-jährigen BMW- Fahrer wegen des Verkehrs anhalten musste, fuhr sie auf den BMW auf. An beiden Wagen entstand Blechschaden in Höhe von je rund ...

