Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Streifvorgang auf der Bundesstraße 462- 8.000 Euro Blechschaden

Schramberg (ots)

Rund 8.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagvormittag auf der B 462 auf Höhe der Abfahrt "Haldenhof" geschehen ist. Eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Fabia fuhr von der Schramberger Straße kommend auf die Einfädelspur der B 462 in Fahrtrichtung Rottweil. Beim Einfahren auf die Bundesstraße, übersah sie eine 18-Jährige, die mit einem Renault Twingo auf dem rechten Fahrstreifen der bevorrechtigten B 462 in gleiche Richtung unterwegs war. Es kam zum Streifvorgang zwischen den Fahrzeugen. Hierbei entstanden nach Schätzungen der Polizei am Skoda ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro und am Renault etwa 3.000 Euro.

