Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Bereits am Sonntag, den 26.06.2022 stellten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal mehrere Fahrräder nach einem Diebstahl in der Hildegard-Lagrenne-Straße sicher. Ein 43-jähriger Mann steht im Verdacht mehrere Fahrräder gestohlen zu haben. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Bei der Absuche des Nahbereiches um den Tatort fanden die Beamten vier weitere Fahrräder. Eines davon konnte bereits nach Ermittlungen in den polizeilichen Systemen dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Drei weitere Fahrräder sind bisher nicht zuzuordnen. Es handelt sich im Einzelnen um folgende Fahrräder:

- Türkis/schwarzes Damenrad der Marke "Bocas" - Silbernes Mountainbike "Endorfin Speed 2" - Blau/silbernes Fully Mountainbike "Mifa HPT Bike"

Die Polizei sucht daher Zeugen, welche Hinweise auf die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer der abgebildeten Fahrräder geben können, oder die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer selbst. Wer Hinweise geben kann oder sein Fahrrad erkennt, kann sich beim Polizeirevier Käfertal unter 0621/71849-0 oder beim Polizeiposten Feudenheim unter 0621/79984-0 telefonisch melden. Eine Herausgabe des Fahrrades kann nur unter Vorlage eines eindeutigen Eigentumnachweises erfolgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell