POL-HI: Verkehrsunfall- und Verkehrsstatistik 2022 des Polizeikommissariats Sarstedt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bislang unbekannte Täter gaben sich gegenüber einer 92-jährigen Frau aus dem Stadtfeld am Montagvormittag (24.04.2023) als vermeintliche Handwerker aus und boten der Seniorin ihre Dienste an. Einer von ihnen betrat das Haus und versuchte der Dame ihre Armbanduhr zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen seien gestern Vormittag, gegen 10:30 Uhr, drei Männer am Haus der Seniorin ...

mehr