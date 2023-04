Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Verkehrssicherheitswoche: Ablenkung im Straßenverkehr

Alfeld(cm)Einen Gegenstand aus dem Handschuhfach hervorholen, die Eingabe einer Adresse in das Navigationsgerät und auch das Telefonieren bzw. schreiben einer Nachricht während der Fahrt. All diese Handlungen führen dazu, dass die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wird. Die Augen und Ohren konzentrieren sich nicht mehr auf das Verkehrsgeschehen, die Hände befinden sich nicht mehr am Lenkrad und auch die Gedanken schweifen von der Fahrtätigkeit ab. Wenige Sekunden, die nicht selten zu Verkehrsunfällen mit hohem Sach- und Personenschaden führen. Mit gezielten Kontrollen, im Dienstgebiet des Polizeikommissariat Alfeld, wurden Verkehrsteilnehmer am 24.04.2023 hinsichtlich der Unfallursache Ablenkung sensibilisiert. Im Rahmen der Kontrollen konnten acht Fahrzeugführer festgestellt werden, welche verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Die Nutzung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und ist mit einem Bußgeld von 100EUR und der Eintragung eines Punkts im Fahreignungsregister bewährt. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer einen Personenkraftwagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

