Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Hildesheim (ots)

HOLLE/Astenbeck (hep): Am 24.04.2023, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6 zwischen Astenbeck und Grasdorf zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus dem Raum Salzgitter schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr sie die B6 mit ihrem Pkw Peugeot von Grasdorf Richtung Astenbeck, als sie nach einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen streifte einen Baum, überschlug sich und blieb auf einem Feld neben der Fahrbahn liegen. 40 eingesetzte Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Holle, Grasdorf und Derneburg befreiten die 25-Jährige aus ihrem Pkw und übergaben sie an den Rettungsdienst, der sie mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen einem Hildesheimer Krankenhaus zuführte. Zur Unfallaufnahme und weiteren Ermittlung der Unfallursache, die zur Zeit noch nicht bekannt ist, war eine Streifenwagenbesatzung des PK Bad Salzdetfurth eingesetzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

