Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auseinandersetzung im Bus - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Giesen - Hasede (tko) Am Montag, 24.04.2023, gegen 16.25 Uhr, kam es in einem Bus der Linie 21 auf der Fahrt von Hildesheim nach Giesen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen. Ein 32-jähriger Fahrgast wurde im Rahmen der Auseinandersetzung durch einen weiteren Fahrgast beleidigt und geschlagen. Durch die Schläge erlitt er leichte Verletzungen im Gesicht. Der 32-Jährige verließ daraufhin den Bus, der bisher unbekannte Täter verblieb im Bus. Im Bus hielten sich nach Angaben des Opfers weitere Fahrgäste auf, die Zeugen des Vorfalls wurden. Diese Fahrgäste werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

