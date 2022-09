POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Firma, Metzgerei und Gaststätte werden Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Donnerstag und Freitag gewaltsam Zugang zu einem Wohnanwesen im Stadtteil Dillweißenstein verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 8:30 Uhr und Freitag 8:30 Uhr in das Wohnhaus in der Straße "Am Nagoldhang" ein. Sie gelangten über ein Fenster in das Innere und durchwühlten dort Zimmer und Schränke. Dort entwendeten ...

