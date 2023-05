Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.05.2023-3

Eschwege (ots)

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Pkw beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In der Klausbergstraße in Bad Sooden-Allendorf ist ein am Fahrbahnrand geparkter roter VW Beetle auf bislang noch unbekannte Weise beschädigt worden. An dem Auto stellten die Besitzer eine Beschädigung an der Heckklappe in Form von Dellen fest. Zudem sind die hinteren Scheinwerfereinrichtungen beschädigt worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt ca. 1500 Euro. Ereignet hat sich das Ganze bereits letzte Woche in der Zeit von Dienstag 11.30 Uhr bis Donnerstag 10.30 Uhr. In Frage kommt sowohl eine Sachbeschädigung, als auch ein Unfallgeschehen, eventuell auch unter Beteiligung eines Verkehrsteilnehmers mit Fahrrad/Zweirad. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0

