POL-LWL: Polizei zieht drei alkoholisierte Kraftfahrer aus dem Straßenverkehr

Neustadt-Glewe (ots) - Knapp 3.000 Liter Heizöl haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag aus einem unbewohnten Einfamilienhaus in Neustadt-Glewe gestohlen. Dabei ist ein geschätzter Schaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden. Bei dem Tatort in der Parchimer Straße handelt es sich um ein im Umbau befindliches Haus, in dessen Keller die Täter die Tanks der Ölheizung leergepumpt haben. Dem Spurenaufkommen ...

mehr