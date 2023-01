Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis - Autofahrer verursacht Verkehrsunfall auf der BAB 24

Wittenburg/ Stolpe (ots)

Ein unter Betäubungsmittel stehender Autofahrer, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, hat am Montagabend auf der BAB 24 bei Wittenburg einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. Ersten Erkenntnissen zu Folge kollidierte der 38-jährige Fahrer eines VW-Caddys beim Überholen mit dem Anhänger eines vorausfahrenden LKW. Dabei wurde das Auto des 38-Jährigen derart beschädigt, dass es nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. In weiterer Folge fuhr ein nachfolgendes Wohnmobil über mehrere Trümmerteile des Unfallautos. Am Wohnmobil entstand jedoch nach erster Inaugenscheinnahme kein sichtbarer Schaden. Ein Drogenvortest beim 38-Jährigen ergab, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain stand, sodass er im Anschluss zur Blutprobenentnahme gebracht wurde. Weiterhin ist der 38-Jährige, welcher angab auf Grund von Sekundenschlaf mit dem LKW kollidiert zu sein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrer des beteiligten LKW hatte den Verkehrsunfall vermutlich nicht bemerkt und setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg fort. Hinweise zu diesem LKW-Gespann nimmt die Polizei in Stolpe (Tel. 038725/500) entgegen. Gegen den 38-Jährigen, der zunächst gegenüber der Polizei falsche Angaben zu seiner Person gemacht hat, wird jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell