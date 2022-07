POL-NE: Schmuck aufgefunden - Wer erkennt sein Eigentum?

Neuss-Barbaraviertel (ots) - Am Freitag (01.07.) zeigte eine 24-Jährige bei der Polizei an, in der vorangegangenen Nacht, um kurz vor Mitternacht, Opfer eines körperlichen Übergriffs durch zwei unbekannte Männer geworden zu sein. Das spätere Opfer schilderte, mit einer Freundin die Düsseldorfer Straße entlang gelaufen zu sein und plötzlich von zwei Männern ...

mehr