POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Beifahrer soll ins Lenkrad gegriffen haben

Ludwigslust-Parchim (ots) - Landkreisweit ist die Polizei in der Silvesternacht zu mehreren Bränden und zu Körperverletzungen gerufen worden. So gerieten am Samstagabend in Lancken bei Rom zwei Mülltonnen auf einem Privatgrundstück aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff anschließend auf ein nahestehendes Carport über, konnte aber kurze Zeit ...

mehr