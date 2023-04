Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 15. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Freitag, 14.04.2023, gegen 16:15 Uhr

Auf der Straße "Am Rodeland" kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der linken Außenspiegel zweier PKW. Hierbei ist zumindest ein Außenspiegel beschädigt worden. Der unbekannte Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um eine Regulierung zu bemühen. Die 78-Jährige Geschädigte erschien anschließend auf der hiesigen Dienststelle um den Unfall und ihren Schaden zu melden. Zeugen, die Angaben zum Unfall beziehungsweise dem unbekannten Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wolfenbüttel (Telefon: 05331-9330) zu melden.

Wolfenbüttel: Betrunkene Autofahrerin kontrolliert

Samstag, 15.04.2023, gegen 00:00 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Freitagnacht eine 56-jährige Autofahrerin in Wolfenbüttel, Am Rodeland, angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die 56-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht, der Test ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell