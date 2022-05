Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag jeweils einen Seitenspiegel an einem Skoda und einem VW in der Klosterstraße / Schlossstraße abgetreten. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags haben Unbekannte an einem Volvo verursacht, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Carport an der Waggershauser Straße abgestellt war. Die Täter zerkratzen mit Steinen das Fahrzeugheck des Fahrzeugs und legen diese im Anschluss auf einen weiteren Pkw, der nicht beschädigt wurde. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 19.45 Uhr in der Straße "Am Seemooser Horn" ereignet hat. Der 21-jährige Fahrer eines VW geriet in Richtung B 31 wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit leicht auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden 21-jährigen Fahrer eines VW Golf. Während die beiden Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, musste sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten VW ein Abschleppdienst kümmern.

Kressbronn

Verkehrskontrolle

Mit einem nicht zugelassenen Auto und ohne Führerschein war ein 60-Jähriger unterwegs, den Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntagnachmittag in der Kirchstraße kontrollierten. Der 60-Jährige, der nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gelangt, musste sein Auto vor Ort stehen lassen.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Mittwoch und Sonntag einen geparkten Seat in einem Parkhaus in der Christophstraße angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Sipplingen

Polizei findet Drogen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 38-Jähriger rechnen, in dessen Wohnung Polizeibeamte am Sonntag Drogen aufgefunden haben. Die Beamten suchten den Mann gegen 10.30 Uhr auf, um ihm das Ergebnis der Blutuntersuchung seiner Fahrt unter berauschenden Mitteln mitzuteilen. Weil der 38-Jährige erneut merklich unter Drogeneinfluss stand und der Verdacht bestand, dass er im Besitz illegaler Betäubungsmittel ist, durchsuchten die Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnräume des Mannes. Dabei fanden sie kleinere Mengen unterschiedlicher Betäubungsmittel und beschlagnahmten diese. Der 38-Jährige gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Überlingen

Polizei sucht Zeugen zu Streit

Das Verhalten zweier Radfahrerinnen hat am Samstag kurz vor 13 Uhr einen bislang unbekannten Mann derart in Rage gebracht, dass er auf die beiden losgegangen ist. Die 58 und 64 Jahre alten Frauen waren mit ihren Fahrrädern in der Straße "Zum Gropper" unterwegs, da der Radweg aufgrund einer Baustelle nicht befahrbar war. Der Unbekannte sprach die beiden Radlerinnen an und echauffierte sich, dass diese ihre Fahrräder nicht schoben. Im Gespräch geriet der Mann in Streit mit den Frauen und stieß die 58-Jährige in einen nahegelegenen Maschendrahtzaun. Bei dem Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf stieß der Unbekannte auch die 64-Jährige zu Boden, die mit dem Kopf aufkam, durch den Fahrradhelm aber unverletzt blieb. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Körperverletzung und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter.

Meckenbeuren

Mehrmals gefährlich überholt - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg gegen einen 32-jährigen Autofahrer eingeleitet. Der Mann wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern dabei beobachtet, wie er am Samstag gegen 16.45 Uhr mit seinem Nissan zwischen Meckenbeuren und Ravensburg mindestens zweimal gefährlich überholt hat. Zeugenangaben zufolge kam es dabei beinahe zur Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen. Aber auch die Fahrer zweier überholten Wagen mussten abbremsen, um dem 32-Jährigen das Wiedereinscheren zu ermöglichen und einen Unfall zu verhindern. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen und Geschädigte, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell