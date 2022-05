Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Kontrolle in Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen

Strafrechtliche Ermittlungen hat das Polizeirevier Sigmaringen gegen den 26-jährigen Mitarbeiter eines Security-Dienstes in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen eingeleitet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann am vergangenen Dienstag nach einer Kontrolle in der LEA einem am Boden fixierten Bewohner mehrfach mit der Hand in das Gesicht geschlagen haben. Hierbei soll der 26-Jährige nach Zeugenaussagen möglicherweise ein Funkgerät in der Hand gehalten haben. Anlass der Kontrolle war demnach der Verdacht, dass der 39-jährige Bewohner unerlaubterweise Alkohol auf das Gelände der LEA schmuggeln wollte. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung soll im weiteren Verlauf zu einem Gerangel geführt haben, bei dem ein Mitarbeiter des Security-Dienstes von dem Bewohner einen Schlag abbekommen haben soll. Der alkoholisierte 39-Jährige wurde daraufhin durch mehrere Sicherheitskräfte zu Boden gebracht und fixiert. Als sie den Griff etwas lockerten, soll der Bewohner wieder um sich geschlagen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der beschuldigte Sicherheitsmitarbeiter dem 39-Jährigen daraufhin Schläge in das Gesicht verpasst haben. Der Bewohner erlitt eine Kopfplatzwunde, die durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt werden musste. Die Aufklärung des genauen Geschehensablaufs und die damit verbundenen strafrechtlichen Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen sind derzeit Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Bis zum Abschluss der Ermittlungen wird der 26-jährige Security nicht mehr in der LEA eingesetzt.

Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss mit falschen Kennzeichen unterwegs

Mit mehreren Anzeigen muss eine 44-jährige Autofahrerin nach einer Verkehrskontrolle rechnen, die Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagmittag in der Fürst-Wilhelm-Straße durchgeführt haben. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten Anzeichen dafür fest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Zudem stellten die Polizisten bei der 44-Jährigen eine kleinere Menge Cannabis sicher, welches die Frau bei der Kontrolle unbemerkt fallen lassen wollte. Nachdem ein von der Fahrzeugführerin durchgeführter Vortest positiv auf gleich mehrere Betäubungsmittel verlief, musste sie ihr Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, erwartet die Frau ein hohes Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich die 44-Jährige zudem wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Wie die Beamten bei der Kontrolle feststellten, hatte sie an dem nicht zugelassenen Pkw falsche Kennzeichen angebracht.

Sigmaringen

Rettungsdienst behindert

Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es am Sonntag gegen 21 Uhr in der Achbergstraße zu einem Einsatz des Rettungsdienstes. Während der Versorgung des Patienten im Rettungswagen klopfte plötzlich ein bislang unbekannter Mann gegen die Seitentüre des Rettungswagens und forderte die Besatzung in einem aggressiven und aufbrausenden Tonfall dazu auf, ihr Fahrzeug umzuparken, damit er selbst ausparken könne. Trotz dem, dass dem Mann die Dringlichkeit des Einsatzes erklärt wurde, äußerte dieser weiterhin sein Unverständnis und ging die Rettungskräfte verbal an. Das Polizeirevier Sigmaringen hat nach dem Rettungsdiensteinsatz strafrechtliche Ermittlungen wegen der Behinderung von hilfeleistenden Personen eingeleitet und bittet Zeugen und Personen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Mann geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Der Unbekannte soll in etwa 170 cm groß, circa 45 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Zu seinen kurzen blonden oder grauen Haaren trug der Mann eine Brille. Der Mann dürfte sich nach dem Einsatz des Rettungsdienstes mit einem dunklen Opel mit Tuttlinger Teilkennzeichen von der Örtlichkeit entfernt haben.

Bingen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterlassen, der im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag einen Hyundai, der in einem Carport in der Straße "Am Lammkeller" abgestellt war, beschädigt hat. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Familienstreit eskaliert

Zu einer Familienstreitigkeit wurden Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagabend in eine Wohnung im Stadtgebiet gerufen. Nach einem zunächst verbalen Streit soll ein 29-Jähriger seine Schwägerin am Arm gepackt und zu Boden geschleudert haben. Als seine Frau ihrer Schwester zur Hilfe eilen wollte, soll der 29-Jährige seine Frau ebenfalls weggestoßen haben. Eigenen Angaben zufolge ging die Ehefrau durch den Stoß ebenfalls zu Boden, wo ihr kurzzeitig schwarz vor Augen geworden sei. Die beiden Frauen verständigten daraufhin die Polizei. Dem stark alkoholisierten Mann, der einen Alkoholtest verweigerte, sprachen die Beamten einen dreitägigen Wohnungsverweis aus und zeigten ihn an. Auch die beiden Frauen waren mit Werten zwischen zwei und drei Promille erheblich alkoholisiert.

Bad Saulgau

Teenager äußert Unmut über Kontrolle

Seinen Unmut über eine Personenkontrolle vor wenigen Tagen äußerte ein 15-Jähriger am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Hauptstraße gegenüber einem Polizisten, der zu dieser Zeit privat mit seinem Kind unterwegs gewesen ist. Der 15-Jährige erkannte den Beamten, der ihn kontrolliert und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebrachte hatte, in der Stadt wieder und beleidigte diesen laut hörbar. Weiter spuckte der verärgerte Teenager in Richtung des Polizeibeamten, ohne ihn zu treffen. Seine Begleiter, die er offenbar dazu aufforderte, den Beamten ebenfalls anzugehen, verweigerten ihm allerdings die Unterstützung und trugen zu seinem Vorhaben nicht bei. Gegen den 15-jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer strafrechtlicher Vorwürfe eingeleitet.

Pfullendorf

Auto kommt von Straße ab

Auf der Landesstraße 201 von Denkingen in Richtung Rickertsreute ist am Sonntag gegen 13 Uhr der 32-jährige Fahrer eines Mitsubishi von der Straße abgekommen. Der Fahrer hatte sich demnach recht weit zur Fahrbahnmitte hin orientiert, als ihm ein dunkler Kombi entgegengekommen ist. Als der 32-Jährige dem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte, verlor er eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über den Mitsubishi und kam aufgrund dessen nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeuglenker leicht, er wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Unfall aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Fahrer des dunklen Kombi darum, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

