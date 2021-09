Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp, 3 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag (11.09.) gegen 17.20 Uhr fährt ein 61-jähriger Dülmener mit dem Traktor die K 28 in Richtung B 474 und will links abbiegen. Der direkt hinter dem Traktor fahrende 19-jährige Dülmener kann sein Auto noch abbremsen. Die nachfolgende 24-jährige Autofahrerin aus Dülmen bemerkt den Bremsvorgang zu spät und fährt auf den Pkw auf und schiebt diesen auf den Traktor.

Die Autofahrer und eine 17-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden.

Die K 28 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Std. gesperrt.

