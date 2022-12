Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Kleidercontainer angezündet - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Bislang Unbekannte haben einen Altkleidercontainer in der Herzogenriedstraße nahe der Kreuzung Am Sonnengarten in Brand gesetzt, indem sie einen brennenden Gegenstand in den Container geworfen hatten. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell