Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche mit Sachschaden; ein Einbrecher durch Nachbarschaft beobachtet - Zeugen gesucht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Region zu mehreren Einbruchsdelikten. Bei einem Einbruch gegen 10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Grundelbachstraße in Weinheim wurde ein Täter durch aufmerksame Nachbarn dabei beobachtet, wie dieser in eine Erdgeschosswohnung einstieg. Als der Unbekannte von den Zeugen ertappt wurde, ergriff er umgehend auf seinem Fahrrad die Flucht. Die kurz darauf verständigten Streifen der Polizei konnte den Mann im Rahmen der Fahndung nicht mehr auffinden. Der Täter wird als männlich mit dunklen lockigen Haaren beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und nutzte ein dunkles Fahrrad mit Gepäckträger und neongrünen Streifen auf dem Gestell.

In Hirschberg schlug ein Unbekannter zwischen 7 und 14 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung im Riedweg ein. In der Wohnung durchwühlte der Täter mehrere Schränke und Kommoden. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Im Zeitraum zwischen 7 und 20 Uhr hebelte ein Unbekannter in der Hochholzerstraße in Walldorf die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und öffnete mehrere Schränke und Schubläden, wurde offensichtlich jedoch nicht fündig und verließ den Tatort ohne Diebesgut. Zu Beute gelangte eine unbekannte Täterschaft dagegen zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr in der Eichendorffstraße in Sandhausen. Über ein aufgehebeltes Kellerfenster gelangte die Täterschaft in das Gebäude und entwendete Schmuck im hohen vierstelligen Bereich sowie rund 1.000 Euro Bargeld. Ebenfalls in Sandhausen innerhalb des gleichen Tatzeitraums entwendeten unbekannte Täter aus einem Wohnhaus zwischen den Bächen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Hier gelangten die Täter durch Aufhebeln der Hauseingangstür in die Wohnräume.

Die jeweils zuständigen Polizeireviere Weinheim und Wiesloch haben unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. An mehreren Tatorten konnten Spuren gesichert werden, welche nun ausgewertet werden. In diesem Zusammenhang werden auch mögliche Tatzusammenhänge zwischen den Delikten geprüft.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich an das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 oder an das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell