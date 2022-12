Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Weinheim: Ein "geglückter" und ein im letzten Moment verhinderter Whatsapp-Betrug

Mannheim/Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.12. bis Montag 19.12.2022 nahm eine bislang unbekannte Täterschaft mehrmals Kontakt via Whatsapp zu einer 64-jährigen Frau in der Mannheimer Gartenstadt auf und gab sich als ihr Sohn aus. Durch geschickte Konversationsführung wurde die Dame dazu gebracht, mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten im In- und Ausland zu tätigen. Erst nach einer Weile nahm sie selbstständig Kontakt mit ihrem tatsächlichen Sohn auf und bemerkte den Betrug. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

In Weinheim erhielt am Dienstagmittag eine 56-Jährige Nachrichten nach demselben Modus Operandi. Hier begann die vermeintliche Tochter mit der angeblich neuen Telefon-Nummer die Konversation via SMS, verlagerte dann aber auf Whatsapp und bat ebenfalls um die Tätigung einer Überweisung. Da in diesem Fall zufällig die tatsächliche Tochter ihre Mutter auf anderem Wege kontaktierte, fiel der Betrug schnell auf und die Überweisung in Höhe von rund 1.200 Euro konnte noch zurückgeholt werden. In beiden Fällen ermitteln die jeweils zuständigen Polizeidienststellen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals eindringlich auch alle, ihre jeweils älteren Verwandten und Bekannten vor dieser Masche zu warnen und insbesondere mit Eltern und Großeltern Regeln bzw. Rückversicherungsmöglichkeiten festzulegen für den Fall, dass wirklich einmal die Telefon-Nummer gewechselt wird oder stellvertretend Überweisungen getätigt werden müssen.

Weitere Infos und Tipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

