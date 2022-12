Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L 599; Schwetzingen: Unfallverursacher flüchtet nach Kollision

L 599; Schwetzingen (ots)

Am 20.12.2022, um 19:10 Uhr alarmierte eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin telefonisch die Polizei und teilte mit, dass sie soeben einen Unfall hatte, bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte.

Die Mercedes-Fahrerin kam von der B 36 und befuhr bei Grün die L 599 in Richtung Ketsch, als an der Kreuzung zur Mannheimer Landstraße das unfallverursachende Fahrzeug aus Brühl kommend auf die L 599 auffuhr. Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Unfallverursacher mit dem Mercedes an dessen rechten vorderen Kotflügel. Nach dem Zusammenstoß verließ der bislang Unbekannte die Unfallörtlichkeit ohne anzuhalten. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst zu melden unter: 0621-174 4100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell