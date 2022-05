Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Strohhutfestbesuch endet mit Blutprobe

Ludwigshafen-Edigheim (ots)

Für einen 23-jährigen aus Ludwigshafen endete ein Strohhutfestbesuch am Sonntag, 29.05.22 bei der Polizei in Oppau, nachdem dieser durch eine Streife gegen 01:30 Uhr in der Deichstraße mit seinem Fahrrad kontrolliert wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell