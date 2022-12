Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Einfamilienhaus

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei verständigt, nachdem in einem Einfamilienhaus im Akazienweg der Rauchmelder Alarm schlug und eine starke Rauchentwicklung festgestellt wurde. Ein aufmerksamer Nachbar hatte zuvor beides wahrgenommen und den noch in seiner Wohnung befindlichen 80-Jährigen aus der Wohnung gerettet. Der 80-Jährige wurde leicht verletzt und zur vorsorglichen Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Aktuellen Ermittlungen zufolge entstand das Feuer in der Küche.

Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr befindet sich der Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Zudem ist das Einfamilienhaus durch die Rauch- und Brandschäden zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und unterliegt weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen worden sind.

