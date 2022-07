POL-KA: (KA) Rastatt - Karlsruhe - 63-Jähriger mit medizinischem Problem fährt auf der Autobahn 5 auf Felge - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots) - Ein Unbekannter stieg am Dienstag auf Mittwochnacht in der Waghäusler Straße in Oberhausen in ein Sonnenstudio ein. Der Täter gelangte offenbar über ein Fenster in die Geschäftsräume und durchsuchte diese. Der Unbekannte entwendete nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld und Wertmarken im ...

mehr