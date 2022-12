Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kurze Ablenkung führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr bog eine 35-jährige Frau mit ihrem Hyundai von der Gartenstraße in den Hardtwaldring ein und beschädigte hierbei einen geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen war die Unfallfahrerin aufgrund eines vom Beifahrersitz herabfallenden Schriftstücks kurzzeitig abgelenkt und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Chevrolet. Dieser wurde wiederum auf einen BMW geschoben. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen liegt bei 30.000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

