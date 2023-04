Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebstahl in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (06.04.), gegen 12:30 Uhr, hielt sich eine bislang unbekannte Frau in einem Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum an der Straße Ostwall auf. Zur Tatzeit hatte sie eine auffällig große, hellbraune Handtasche dabei. Im Nachhinein fiel den Geschäftsinhabern auf, dass mit der Frau anschließend auch insgesamt 24 Goldringe verschwunden waren, die zuvor in einer Vitrine gelegen hatten. Den Goldschmuck hat die mutmaßliche Diebin vermutlich in einem unbeobachteten Moment eingesteckt, während sich die Angestellten in einem Beratungsgespräch mit einem Mann befanden, der ein Kleinkind dabei hatte.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell