Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw-Brand greift auf Wohnhäuser über - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen in der Ortslage Grevenbroich-Gustorf. Nach ersten Ermittlungen brannte zunächst ein am Straßenrand geparkter Kastenwagen, der komplett ausbrannte. Der Brand griff auf einen davor geparkten Kleinwagen, sowie eine nahegelegene Straßenlaterne über. Durch das Feuer wurden weiter an zwei Wohnhäusern die Aussenfassade, Rollläden und ein Fenster beschädigt, welches durch die starke Hitzeentwicklung platzte. Es entstand hoher Sachschaden. Ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde oder durch einen technischen Defekt am Fahrzeug entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der 02131-300-0 in Verbindung zu setzen. (sto)

