Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Haftrichter schickt Ladendieb in U-Haft

Neuss (ots)

Am Mittwochabend (05.04.) gegen 17:30 Uhr wurde in einem Kaufhaus in der Neusser Innenstadt ein Ladendetektiv auf zwei Personen aufmerksam. Die beiden Männer kamen dem Detektiv verdächtig vor. Nach kurzer Beobachtung stellte dieser fest, dass die Herren in der Parfümabteilung mehrere Produkte aus den Regalen entnahmen und in mitgebrachten Taschen verstauten. Daraufhin stellte der Mitarbeiter die beiden Ertappten zur Rede.

Auf dem Weg ins Büro gaben die beiden Tatverdächtigen dann Fersengeld. Der Detektiv verständigte die Polizei und nahm selbst die Verfolgung auf. Die Polizei entsandte gleich mehrere Streifenwagen zur Fahndung in die Neusser Innenstadt. Bei der Rückkehr in das Kaufhaus bemerkte der Ladendetektiv einen der Täter, wie dieser sich auf dem Freithof versteckte. Durch den Tipp an die Polizei klickten gleich darauf die Handfesseln.

Da die Personalien des 29-Jährigen nicht zweifelsfrei feststellbar waren, wurde der Dieb zur Polizeiwache Neuss verbracht. Es stellte sich raus, dass für den Tatverdächtigen keine Wohnadresse ermittelbar war. Dieser wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorläufig festgenommen.

Der Festgenommene wurde am heutigen Tage (06.04.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Der zweite Flüchtige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Das Kriminalkommissariat 22 führt die Ermittlungen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise auf die weiteren Tatverdächtigen geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell