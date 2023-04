Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hinweis auf mögliche Fahrraddiebe - Wer erkennt sein Schloss?

Grevenbroich (ots)

Am Mittwochvormittag (05.04.) meldete sich gegen 10:30 Uhr ein Mitarbeiter des Werkschutzes einer an der Aluminiumstraße in Grevenbroich ansässigen Firma bei der Polizei. Der Mitarbeiter gab an, zwei verdächtige Personen auf dem Firmengelände beobachtet zu haben. Zuvor schienen diese sich auffällig für geparkte Fahrzeuge und Fahrräder zu interessieren.

Die entsandte Streifenwagenbesatzung konnte die beiden beschriebenen Personen in der Nähe der Firma auf einem dortigen Feldweg antreffen.

Der 45-jährige Düsseldorfer und der 25-jährige Neusser konnten gegenüber den Beamten keinen plausiblen Grund für ihren Aufenthalt nennen. Außerdem verstrickten sich die beiden immer wieder in Widersprüche. Während der Kontrolle suchte eine weitere Funkstreife nach einem Rucksack, den einer der beiden Männer zuvor abgelegt hatte. In dem unter einem Anhänger versteckten Rucksack befand sich nichts außer ein Akku-Winkelschleifer.

Die Umstände genügten noch nicht, um eine Straftat zu begründen, sodass die Personen zunächst ihren Weg fortsetzen konnten.

Die Beamten ließen aber nicht locker. Sie suchten im nahen Umfeld nach Fahrzeugen, die in Verbindung mit den Personen stehen könnten. Auf dem Herkenbuscher Weg wurden sie fündig. Von außen waren in dem verschlossenen Pkw bereits Aufbruchwerkzeuge sichtbar. Auch die beiden Kontrollierten konnten kurz darauf in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Im Beisein des Duos wurde das Kfz durchsucht.

Im Fahrzeuginnern wurden neben Werkzeugen, wie einem Bolzenschneider, auch Fahrradteile, wie ein Schaltwerk und eine Fahrradlampe, aufgefunden. Außerdem fanden die Beamten zwei durchtrennte Fahrradschlösser auf. Aufgrund der nun veränderten Situation ließ sich der Anfangsverdacht einer Straftat begründen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen beide Personen eingeleitet. Alle relevanten Gegenstände wurden sichergestellt. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung übernahm das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich. Es werden Zeugen bzw. die rechtmäßigen Besitzer gesucht. Wer sein Fahrradschloss wiedererkennt oder andere sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei unter der 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

