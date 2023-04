POL-NE: Unbekannte Person wirft Feuerlöscher und Autoreifen auf die Fahrbahn

Grevenbroich (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (06.04.), gegen 6:30 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über einen schweren Verkehrsunfall, der sich an der Grevenbroicher Straße ereignet hatte. Ein LKW-Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache nach dem Verlassen eines Firmengeländes an der Grevenbroicher Straße geradeaus durch einen Metallzaun und auf dem dahinterliegenden Parkplatz gegen ein geparktes Auto ...

