Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: LKW-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (06.04.), gegen 6:30 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über einen schweren Verkehrsunfall, der sich an der Grevenbroicher Straße ereignet hatte. Ein LKW-Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache nach dem Verlassen eines Firmengeländes an der Grevenbroicher Straße geradeaus durch einen Metallzaun und auf dem dahinterliegenden Parkplatz gegen ein geparktes Auto gefahren. Der 60-jährige Bergisch Gladbacher verstarb noch an der Unfallstelle.

Zur Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Rhein-Kreis Neuss im Einsatz. Die Grevenbroicher Straße war für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell