POL-NE: Wendefehler führt Zusammenstoß zwischen Pedelecfahrer und weiterem Pkw

Korschenbroich (ots) - Am Montag (03.04.) schlugen Unbekannte in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr die Scheibe eines Fahrzeuges ein. Eine 53-jährige Frau hatte ihren Pkw zuvor in Korschenbroich auf einem Parkplatz an der Josef-Thory-Straße abgestellt. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen entwendeten zwei Handtaschen. Das zuständige Kriminalkommissariat 14 übernahm die weiteren Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht. ...

