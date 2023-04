Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Korschenbroich (ots)

Am Montag (03.04.) schlugen Unbekannte in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr die Scheibe eines Fahrzeuges ein. Eine 53-jährige Frau hatte ihren Pkw zuvor in Korschenbroich auf einem Parkplatz an der Josef-Thory-Straße abgestellt. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen entwendeten zwei Handtaschen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 14 übernahm die weiteren Ermittlungen.

Es werden Zeugen gesucht.

Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell