Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unfallflucht in Todtnauberg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 13.02.2023, bis Dienstag, 14.02.2023, soll ein dunkles SUV der Marke Skoda gegen den hinteren Stoßfänger eines weißen Ford Tourneo gefahren sein. Der Skoda habe ein ausländisches Kennzeichen gehabt. Dies wurde der Benutzerin des Fords mittels einer handschriftlichen Notiz, welche sie unter dem Scheibenwischer entdeckte, mitgeteilt. Der Unfall könnte auf dem Parkplatz beim Buck-Lift passiert sein. Ansonsten stand der weiße Ford auf einem Parkplatz bei der Ferienunterkunft in der Kurhausstraße. Am Stoßfänger entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Der unbekannte Verfasser der handschriftlichen Notiz möge sich bitte auch mit dem Polizeiposten in Verbindung setzen.

