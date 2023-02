Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Herrischried: Zwei Männer werden bei Auseinandersetzung verletzt - Schwerverletzter kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik - hier: Schwerverletzter verstorben

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg

Der 35-jährige Mann ist am Montag, 13.02.2023, in einer Freiburger Klinik an den Folgen der bei der Auseinandersetzung erlittenen Verletzungen verstorben.

Beide Männer bewohnten verschiedene Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. In diesem Haus kam es am Freitag zu der Auseinandersetzung. Weitere Personen waren nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht involviert. Am Tatort beschlagnahmte die Polizei zwei Messer als die mutmaßlichen Tatmittel. Die Ermittlungen auch unter Hinzuziehung eines Rechtsmediziners dauern an.

Meldung vom 10.02.2023:

Am Freitagmorgen, 10.02.2023, sind in einem Ortsteil von Herrischried zwei Männer bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Ein 35-jähriger erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine 41-jährige Person wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Beide Männer haben Stichverletzungen erlitten. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

