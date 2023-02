Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Mutmaßlicher Ladendieb stiehlt Fahrrad - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 13.02.2023, gegen 18:15 Uhr, hat ein mutmaßlicher Ladendieb im Laufenpark in Laufenburg noch ein Fahrrad gestohlen. Zuvor dürfte der unbekannte Mann an einem Diebstahlsdelikt in einem dortigen Einkaufsmarkt beteiligt gewesen sein. Er flüchtete aus dem Laden und schnappte sich am dortigen Fahrradständer ein unverschlossenes schwarzes Mountainbike mit einem auffällig reflektierenden Teil am Vorderrad. Damit fuhr der Tatverdächtige in Richtung Bahnhof davon. Folgende Beschreibung des Tatverdächtigen liegt vor: 170 bis 180 cm groß, braune Hautfarbe, trug eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift am Ärmel und eine schwarz-weiße Basecap. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades und zum Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

