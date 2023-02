Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 13.02.2023, auf Dienstag, 14.02.2023, wurde in der Straße Buckmatten ein grauer Mercedes Benz aufgebrochen. Der Unbekannte schlug eine kleine Scheibe an einer hinteren Fahrzeugtür ein, um in Pkw zu gelangen. Aus der Mittelkonsole wurden etwa 30 Euro Münzgeld entwendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell